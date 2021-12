Im United Methodist Hospital, auf der Kinderstation behandelt die leitende Krankenschwester Agatha W. Kesselty (2. Person v. links) einen Jungen, der an einer Malaria Tropica leidet.

Quelle: Christoph Püschner / Brot für die Welt

"Jede Schwangerschaft, jede Geburt bleibt etwas ganz Besonderes, vor allem dann, wenn Mutter und Kind gesund sind", strahlt sie, nachdem sie in einem der beiden Behandlungszimmer eine Schwangere im achten Monat untersucht hat. Vor allem entscheidend sind aber konkrete Informationen zum Ablauf der Geburt. Dazu führt Agatha Aufklärungsgespräche oder spricht im Radio zum Beispiel über Wehen, damit Frauen, wenn es soweit ist, sich frühzeitig auf den Weg machen. Das ist im ländlichen Liberia sehr wichtig. Außerhalb Gantas werden aus Straßen Sand- und in der Regenzeit Schlammpisten. Es gibt keinen Nahverkehr, und in den Dörfern hat kaum jemand ein Auto.



Agathas Beruf hat auch Schattenseiten und birgt große Herausforderungen, gerade in Zeiten der Corona Pandemie. Masken, Abstand, Hygiene und Kontakbeschränkungen - für Agatha W. Kesselty und ihre Kollegen ist das seit Ebola bekannte Praxis. Die Krise 2014 hat die westafrikanischen Länder gelehrt, was es braucht, um auf Epidemien zu reagieren. Experten der Weltbank berichten, dass gerade wegen der Ebola Erfahrung Länder wie Liberia besser durch die Pandemie kommen.



Trotz Allem - einen anderen Beruf als Krankenschwester kann sich Agatha W. Kesselty nicht vorstellen. Die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten begeistern sie bis heute. Um Standards zu halten und zu verbessern, sei jedoch mehr qualifiziertes Personal notwendig.