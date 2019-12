Einer der schwersten Zyklone

Besonders betroffen sind die Armenviertel der Hafenstadt Beira. Auch Familie Henriques hat durch den Zyklon alles verloren. Ein Lichtblick ist Inés Chifinha vom Frauennetzwerk Sofala, unterstützt von MISEREOR, kümmert sie sich um die Opfer des Zyklons. Pflanzen und Böden sind schwer geschädigt durch die Wassermassen, was die Krise verschärft. Auch hat der Zyklon die letzte Ernte zu 80 Prozent zerstört. Niemand weiß, wann die Familien sich wieder selbst versorgen können. Umso so existenzieller sind die Lebensmittelspenden des Frauennetzwerks und MISEREOR. Auch Materialspenden überbringt Inés Chifinha im Namen des Hilfsbündnisses. Die Henriques erhalten Baumaterial für ein neues Haus. Das soll widerstandsfähiger gegen Zyklone werden, eine langfristige Investition in eine bessere Zukunft.