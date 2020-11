Um die 100.000 Kinder werden jährlich für Prostitution und Pornografie missbraucht. Der Ursprung der sexuellen Gewalt liegt meist in der Armut begründet. Nicht selten beginnt das Leid schon in den Familien. In der Provinz Zambales rettet die Organisation PREDA Mädchen aus ihrem Martyrium. Sie holen sie aus der Prostitution in ein Kinderschutzhaus. Gründer der Organisation ist der irische Pater Shay Cullen. Hier bekommen die Mädchen neben Unterricht etwas besonders Kostbares: Selbstwertgefühl. Denn viele dieser Kinder halten sich nach Jahren des Missbrauchs für wertlos. Wie auch die heute 15-jährige Julia, die 2019 von PREDA gerettet wird. Den Mädchen wird auch therapeutische Hilfe geboten.