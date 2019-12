Ein gesunder Start ins Leben - trotz absoluter Armut

Das Krankenhaus in der Hauptstadt des Tschad, N’Djamena, entstand 2016 aus einer Krankenstation. Es versorgt jährlich rund 4.000 Säuglinge und Kleinkinder. Ein Frauenarzt, ein Kinderarzt, sieben weitere Ärzte sowie zehn Hebammen und rund 40 Krankenpfleger gewährleisten die medizinische Versorgung. Es finden rund 2.000 bis 3.000 Entbindungen im Jahr statt. Die Mütter sind oft sehr jung. Viele Kinder leiden an Tuberkulose, HIV und Unterernährung. Sie kommen häufig erst in einem späten Stadium ihrer Erkrankung zum Krankenhaus, schon wegen der Kosten, die auf die Familien zukommen. Aus diesem Grund wurde ein Paket entwickelt, das einer Familie zum Preis von vier Euro ein Jahr lang, die medizinische Versorgung für ein Kind sichert. Das HNDA legt großen Wert darauf, Mütter nach ihrem Klinikaufenthalt zu beraten und zu begleiten, in Fragen der Ernährung, beim Stillen, in der Hygiene. Die Frauen geben das, was sie lernen, an andere weiter. Dieser Weg hat zu ersten kleinen Erfolgen geführt: Verhalten und Vorsorge verbessern sich und damit die Situation von Kleinkindern und Säuglingen.