Hausbesuche bei Mitschülerinnen und Mitschülern sind eine der wichtigsten Aufgaben der Klubmitglieder. So merken sie schnell, wenn ein behinderter Mitschüler Probleme hat zur Schule zu kommen, weil der Weg für die Mutter zu beschwerlich war. Dann springen die Mitglieder des Clubs ein und begleiten den Mitschüler im Rollstuhl. Und genau darin scheint der Erfolg der kleinen Gruppe zu liegen. Mit Einsatz und Begeisterung werden all die kleinen Hürden, die sich den Kindern mit Behinderung in den Weg stellen, gemeinsam überwunden. Die Jairos Jiri Association (JJA) hat dazu beigetragen, den Klub aufzubauen. Als langjähriger Partner von Brot für die Welt arbeitet Jairos Jiri in ganz Simbabwe mit und für Menschen mit Behinderung. Neben inklusiven Schulen unterstützen sie etwa auch die Gründung von Komitees und Klubs, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen.



Im Matobo District betreibt JJA auch eine orthopädische Werkstatt. Hier kennen die JJA Mitarbeiter die Probleme der Kinder: Viele haben motorische Einschränkungen. In der Werkstatt fertigen Menschen mit Behinderung Prothesen für andere Menschen mit Behinderung –ein sehr erfolgreiches Projekt. JJA repariert Rollstühle, besorgt Krücken, kauft Sehhilfen - was immer eben dringend gebraucht wird.