Gesundheitszentren und Schulung von Hebammen

CBCHS ist der Gesundheitsdienst der Baptisten in Kamerun. Seit 1980 hat er mit finanzieller Unterstützung von Brot für die Welt insgesamt 49 Gemeinden bei der Errichtung von Dorfgesundheitszentren geholfen. In der aktuellen Projektphase sollen 6 Entbindungsstationen aufgebaut und 9 Impfkampagnen durchgeführt werden. Weiterhin sind Schulungen für 60 Hebammen und 110 Gesundheitshelferinnen und -helfer geplant. In den 49 Gesundheitszentren sollen ins-gesamt 120.000 Untersuchungen durchgeführt werden.