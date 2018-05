Goldgräber in Karamoja

Tereza mit dem Buch ihrer Spargruppe, in einem Dorf in der der Nähe von Moroto, Karamoja, Uganda Quelle: Brot für die Welt/ Bettina Flitner

Nach fast 20 Jahren Krieg ist Karamoja eine der ärmsten Gegenden Ugandas. Rund 20.000 Menschen leben hier vom Schürfen nach Rohstoffen. Ohne Fachwissen und technische Hilfsmittel suchen sie nach Gold, Silber und Kupfer oder bauen Marmor ab. Unfälle sind an der Tagesordnung. In Karamoja arbeiten aus traditionellen Gründen vorallem die Frauen in den Minen, sie verdienen in der Regel zwischen 50.000 und 300.000 ugandische Schilling (13 bis 80 Euro) im Monat und müssen davon durchschnittlich zehn Familienmitglieder ernähren– und das, obwohl es ihnen andererseits verboten ist, öffentlich zu sprechen oder selbst über ihr Geld zu verfügen.