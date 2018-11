Ob Dorfversammlungen, Gottesdienste oder Hahnenkämpfe, Cassion Bergel nutzt die Möglichkeit solcher Veranstaltungen, um so viele wie möglich zu erreichen. Eine solche Präventionskampagne zu Cholera hat 2016 nach Hurrikane Matthews dazu beigetragen, dass die Krankheit in Mare Rouge zu keinen weiteren Opfern führte. Zudem ist der Arzt ein gern gesehener Gast beim lokalen Radiosender. In regelmäßigen Interviews informiert Dr. Bergel. Er klärt auf und verbreitet Hoffnung. Mit seinen regelmäßigen Interviews erreicht er auch Hörer in den entlegenen Regionen.