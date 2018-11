Zukunft dank Zirkus

Carmen Nebel macht Spaß mit den Kindern

Quelle: Roman Farkas

Der Zirkus soll den Kindern in erster Linie Spaß machen. Egal ob als Jongleur, Akrobatin, oder Seiltänzerin, – aufgrund der großen Vielfalt der Zirkustechniken findet jedes Mädchen und jeder Junge einen Platz im Zirkus, ob dick oder dünn, klein oder groß, stark oder schwach. Die Kinder lernen an einer Sache, die sie fasziniert. Regelmäßig tritt Sinanis Zirkustruppe in der Gemeinde auf. Ob im Supermarkt oder auf dem Dorf Platz - die Anerkennung der Zuschauer ist den Kindern sicher. Thabisos Schwester Dolly geht dank Sinani auf die weiterführende Schule und steht kurz vor dem Abschluss. So es der Unterricht erlaubt, nimmt sie noch regelmäßig an Kursen und Veranstaltungen teil. Die Geschwister schätzen die Arbeit von Sinani. Denn ohne die Unterstützung der Sozialarbeiter hätten sie den Absprung kaum geschafft.