Hilfe für die Straßenkinder in Delhi

Trotz schneller Entwicklung und rasantem Wirtschaftswachstum, leidet in Indien die Masse an Armut. In der Hoffnung auf Arbeit wandern viele Menschen aus ländlichen Regionen in die Städte ab. Die Folgen der ungebremsten Zuwanderung sind hohe Obdachlosenzahlen, städtische Armut und Slum-Bildung. Die Kinder, die in diesen Verhältnissen aufwachsen müssen, trifft es am Härtesten. Neben Gewalt, Unterdrückung und Missbrauch leiden sie extrem unter den katastrophalen Gesundheitsbedingungen.