Goedgedacht: Wo die ländlichen Kinder an erster Stelle stehen

Goedgedacht: Eine Chance für eine bessere Zukunft

Quelle: MISEREOR/Georg Thünemann

Die Provinz Westkap im Südwesten Südafrikas ist von der Ungleichheit der Lebensbedingungen besonders geprägt. Hier gibt es eine Vielzahl von großflächigen Farmen, die zum größten Teil im Besitz von Weißen sind. Die angestellten Farmarbeiter(innen) sind schwarz und leben nach wie vor unter miserablen Bedingungen. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist mit 48 Prozent sehr hoch. Alkohol- und Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch sowie Fehl- und Mangelernährung sind in den Familien häufig anzutreffen, so dass die Kinder und Jugendlichen häufig in desolaten Verhältnissen aufwachsen und ihre schulische Bildung früh abbrechen.