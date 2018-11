Syrische Flüchtlinge im Libanon

Syrische Flüchtlingskinder im Unterricht

Quelle: MISEREOR/Eric Greven

Der Libanon hat etwa 4,6 Millionen Einwohner. Außerdem leben rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge in dem Staat, darunter mindestens 500.000 Kinder und Jugendliche. Der Levante-Staat beherbergt mit mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung weltweit die meisten Flüchtlinge, gemessen an seiner Bevölkerungszahl.



Viele der syrischen Flüchtlingskinder haben wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat schon seit Jahren keinen Unterricht mehr besucht. Die meisten können auch im Libanon in keine Schule gehen, weil sie an den Aufnahmeprüfungen scheitern. Sie haben großen Nachholbedarf und es fehlt ihnen an Sprachkenntnissen. In Syrien findet der Unterricht überwiegend auf Arabisch statt, im Libanon auf Englisch oder Französisch. Selbst Jugendliche, die die Aufnahmeprüfung bestehen, finden häufig keinen Platz in der Schule. Das libanesische Schulsystem ist angesichts der vielen Flüchtlingskinder vollkommen überlastet.