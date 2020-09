Weihnachten auf die englische Art

Ross Antony: Ich stecke viel Energie in mein Cafe, das ich in Seligenthal eröffnet habe. Es ist eigentlich viel mehr als nur ein Cafe. Ich gebe über facebook bekannt, wann ich dort anzutreffen bin. Bei meinem letzten Besuch reisten über 2000 Leute an. Ich konnte es selbst kaum glauben und war echt positiv überrascht. Eins steht fest: Ohne meine Fans wäre ich nichts!