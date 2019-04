Schweigen ist Gold

Semino Rossi: Nicht unbedingt. Wir versuchen uns in dieser Phase weiterhin so oft wie möglich zu sehen. Wenn die Konzerte nicht so weit entfernt sind, reisen mir meine Frau und oft auch meine Kinder nach. Das klappt natürlich nicht immer. Aber wenn es funktioniert, dann ist bei allen die Freude riesengroß.