2.412.409 Euro für die gute Sache!

Viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nahmen wieder telefonisch Spenden entgegen, darunter die "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl und Walter Lehnertz, die Tennisstars Carl-Uwe "Charly" Steeb und Andrea Petkovic, Schwimmstar Sandra Völker, ZDF-Wetterexpertin Dr. Katja Horneffer, Skisprung-Legende Dieter Thoma, die ehemalige Bundestrainerin der Deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft Silvia Neid, Starkoch Alfons Schuhbeck, die Schauspielerinnen Michaela May, Barbara Wussow und Marianne Sägebrecht und Rosenheim-Cop Max Müller.



Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Auch in diesem Jahr werden wieder viele prominente Gäste mithelfen, die Not der Ärmsten der Armen in Afrika, Asien und Südamerika zu lindern.