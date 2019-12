Laut und professionell

Bonnie Tyler ist eine britische Rocksängerin. Ihren ersten Riesenhit "Lost in France" landete die Waliserin schon 1975. Es folgten Songs wie "It`s a Heartache" oder "Total Eclipse of the Heart", die echte Welterfolge wurden. Die heute 68 Jahre alte Künstlerin sang zudem beim "European Song Contest". Bonnie Tylers Markenzeichen ist ihre kraftvolle, raue Stimme. Aktuell arbeitet die Britin an einer neuen CD.