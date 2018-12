"Das Produkt muss stimmen"

Eloy de Jong: Ich glaube, es gibt schon ein paar wichtige Unterschiede. In Holland startet die Weihnachtssaison erst mit dem "Sinterklaas"-Fest am 5. Dezember. Das ist so etwas wie Nikolaus. Vorher spüren wir so gut wie nichts von Weihnachten. Es gibt keine Weihnachtsmärkte, keine Dekorationen. Ab dann, nach dem 5. Dezember, geht es in Holland richtig los mit Weihnachten, das volle Programm also.