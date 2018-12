Wie eine lange Reise

Rolando Villazón ist ein Opernsänger von Weltrang. Der 1972 in Mexiko-Stadt geborene Tenor wurde in seiner Karriere an so gut wie allen großen Opernhäusern gefeiert. Neben seiner Opernkarriere schreibt Villazón auch Bücher, zeichnet Karikaturen und fördert den musikalischen Nachwuchs. Der Sänger lebt in Frankreich und ist Kulturbotschafter Mexikos.