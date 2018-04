Weihnachtszeit – Arbeitszeit

Simon "Si" Cranstoun ist ein junger britischer Sänger. Jahrelang spielte er auf den Straßen Londons, bevor er mit seinem Bruder eine Band gründete. Ab 2010 feierte der Musiker als Solosänger in Pubs und auf kleinen Konzerten erste Erfolge. Mittlerweile ist Si Cranstoun ein in England sehr bekannter Musiker und Komponist, der sich am Musikstil des Rock und Rhythm and Blues orientiert.