Mit dabei sind Dirk Nowitzki, Fabian Hambüchen, Sky du Mont, Christine Neubauer, Til Schweiger, Ehrlich Brothers, Paul Panzer, Susan Sideropoulos, Ross Antony, Guido Maria Kretschmer und andere. Musikalische Highlights setzen Mark Forster und die Kelly Family. Wer am Ende der Show die Trophäe für den besten Film mit versteckter Kamera in den Händen halten wird, entscheiden die Zuschauer im Theater am Marientor in Duisburg, die für ihren persönlichen Lieblingsfilm abstimmen können.