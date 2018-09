Show | Die versteckte Kamera - "Fack ju Göhte 3 ½"

Ein Gymnasium in Süddeutschland hat sich in letzter Zeit regelrecht in eine No-Go-Area verwandelt. Hier werden Lehrer gemobbt, es wird geklaut und Eigentum zerstört. Und all das, weil niemand Geringeres als Janine Kunze die Schüler dazu angestiftet hat.