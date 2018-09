Show | Die versteckte Kamera - "Vorhang auf - Sashas Privatkonzert"

Sasha gibt das kleinste Privatkonzert seiner Karriere - allerdings an einem Ort, wo man das am Wenigsten erwartet: In der Umkleidekabine eines Kaufhauses, bei der sich plötzlich die Seitenwand öffnet und die Nachbarkabine so zum Konzertraum wird.