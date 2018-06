Die ZDF-Kultnacht

Stars und Hits der 1960er Jahre nonstop -Erstausstrahlung am 20. September 2003



The Swinging Sixties: Hippie-Welle und Flower-Power. Minirock und Schlaghosen. Beat, Rock und Twist. Die Erinnerung an dieses Jahrzehnt bleibt bis heute in seiner Musik lebendig. In der Kultnacht gibt es ein Wiedersehen mit Künstlern wie Sandy Shaw, The Tremeloes, Chubby Checker, Donovan, The Lords und Scott MacKenzie.