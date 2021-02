Zu erleben sind noch einmal ABBA, T.Rex, Neil Diamond, The Sweet, Marianne Rosenberg, Middle of the Road, Rod Stewart, Boney M., Status Quo, Udo Jürgens, Cat Stevens, Falco, Barry Ryan, Les Humphries Singers, Smokie, Bonnie Tyler, Slade, Hot Chocolate und andere.



Licht aus – Spot an! Mit ihrer bunten und zuweilen gewagten Mischung aus Schlager, Pop und Rock, aus aktuellen Songs und Oldies, aus Hits und Sketchen begeisterte "Disco" ein Millionenpublikum und machte Moderator Ilja Richter zum Star.



In der "Kultnacht" gibt es zum Beispiel ein Wiedersehen und Wiederhören mit den Glamrock-Ikonen T.Rex und The Sweet, mit Weltstars wie Neil Diamond, Cat Stevens und Rod Stewart und mit Schlagerinterpreten wie Marianne Rosenberg, Michael Holm und Christian Anders.



Die Zeit der Discowelle wird von Boney M. und Amanda Lear vertreten, die Neue Deutsche Welle von Falco und der Spider Murphy Gang. Von "Eloise" bis "Mama Loo", von "Dancing Queen" bis "Schmidtchen Schleicher" - "Das Beste aus "Disco" stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass diese ZDF-Musikshow wie kaum eine zweite alle musikalischen Strömungen ihrer Zeit spiegelte.



"Die ZDF-Kultnacht - Das Beste aus 'Disco' (2)" wird am Montag, 15. Februar 2021, um 2.10 Uhr gesendet.



(Erstsendung: 29.03.2003)