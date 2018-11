Die größten Hits der 90er

Von Rock bis Schlager, von Eurodance bis Latin-Pop, von Techno bis Hip-Hop: Die 90er hatten für so ziemlich jeden Geschmack das Richtige parat. Satte 180 Minuten lang zeigt die "ZDF-Kultnacht" eine abwechslungsreiche Auswahl dessen, was die Charts dieses Jahrzehnts beherrschte. Titel wie "What Is Love", "Mr. Vain" oder "Barbie Girl" sorgten in den Clubs für volle Tanzflächen, Boybands wie die Backstreet Boys, *NSYNC, Boyzone und Take That ließen Mädchenherzen höher schlagen, und die Fantastischen Vier brachten mit "Die da!?!" zum ersten Mal Deutschrap in die Hitlisten.



Große Balladen wie Celine Dions "My Heart Will Go On" oder "Time To Say Goodbye" von Sarah Brightman & Andrea Bocelli verkauften sich millionenfach. Der Song "Wind Of Change" von den Scorpions wurde zur "Hymne der Wende" und war 1991 der weltweit meistgespielte Titel im Radio. 1999 entwickelte sich Lou Begas internationaler Charterfolg "Mambo No. 5" zur erfolgreichsten deutschen Popmusikproduktion aller Zeiten. Fernsehgeschichte schrieb der Auftritt von Michael Jackson bei "Wetten, dass..?" im Jahr 1995, der von fast 18 Millionen Zuschauern am Bildschirm verfolgt wurde. Die Kultnacht zeigt seinen spektakulären "Earth Song" noch einmal in voller Länge.