"Die ZDF-Kultnacht - James Last"

Von internationalen Pophits bis zu Volksliedern, von klassischen Melodien bis zu beschwingten Polkas, von Händel-Arien mit der italienischen Diva Milva bis zu Hip-Hop-Sounds mit den Rappern von "Fettes Brot" – die musikalische Welt des James Last mit ihrem unverwechselbaren Sound kannte keine Grenzen. Zahlreiche TV-Auftritte, Bilder von seinen umjubelten Tourneen in Großbritannien und Russland, von Open-Air-Konzerten in Irland, in Berlin und in seiner Heimatstadt Bremen sowie Einblicke in sein Privatleben runden die James-Last-Kultnacht ab und belegen noch einmal auf eindrucksvolle Weise die Faszination und Popularität dieses großen deutschen Musikers.



(Erstsendung: 17.04.2004)