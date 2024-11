"Die ZDF-Kultnacht - Die Besten der Besten"

Mehr Nummer-Eins-Hits und Millionenseller, mehr Grammy-Preisträger und Künstler, die in die ehrwürdige Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, gab es nie zuvor in einer einzigen Kultnacht. Die 40. Folge der Reihe wartet mit nicht weniger als 40 Weltstars der unterschiedlichsten Musikrichtungen auf: von den Showbiz-Legenden Cher, Cliff Richard und Liza Minnelli über die County-Größen Johnny Cash und John Denver bis zu den Pop-Prinzessinnen Kylie Minogue und Katy Perry.



In den Ausschnitten aus sechs Jahrzehnten ZDF-Showgeschichte sind außerdem die Las Vegas-Entertainer Tom Jones und Engelbert zu erleben, die Reibeisenstimmen von Rod Stewart, Bonnie Tyler und Joe Cocker, Singer-Songwriter wie Paul McCartney, Elton John und Neil Diamond und die Latin Stars Jennifer Lopez und Shakira.



Mit Dusty Springfield, Roy Orbison und Billy Joel sind überdies Interpreten dabei, die ausgesprochen selten in deutschen TV-Shows zu Gast waren. Bis heute unvergessene Songperlen der 60er Jahre wie "Downtown" und "San Francisco" fehlen ebenso wenig wie die Discoklassiker "Lady Marmalade" und "Murder On The Dancefloor". Und die Topstars Whitney Houston und Barry Manilow sind noch einmal mit ihrem jeweils ersten Auftritt im deutschen Fernsehen zu sehen.



Gekrönt wird diese Kultnacht mit der Queen of Pop Madonna, der kommerziell erfolgreichsten Sängerin der Welt, und dem King of Pop Michael Jackson, dessen spektakulärer Auftritt bei "Wetten, dass..?" seinerzeit von knapp 18 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Die neue Kultnacht an Silvester im ZDF – das sind zweieinhalb Stunden "Die Besten der Besten".