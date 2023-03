Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der Hitparade

1969 begann die Erfolgsgeschichte der "ZDF-Hitparade", die sich binnen kürzester Zeit zum Mittelpunkt der deutschen Schlagerszene entwickelte und in über drei Jahrzehnten zu einem echten Fernsehklassiker wurde. Die Kultnacht erinnert an jene Zeit, als der deutsche Schlager in voller Blüte stand. Mit dabei sind alle Interpreten, die in den 70er Jahren zu den Stammgästen der "Hitparade" zählten, wie z.B. Chris Roberts, Rex Gildo, Peggy March, Jürgen Marcus oder Michael Holm. Es dürfen aber auch die Künstler nicht fehlen, die nur für kurze Zeit oder mit einem einzigen Hit die deutsche Musiklandschaft der damaligen Zeit bereichert haben. So gibt es ein Wiedersehen mit dem überschäumenden Temperament der Maggie Mae, mit dem unterkühlten Charme der Schweizerin Monica Morell und mit Daisy Door, deren Song "Du lebst in deiner Welt" in einer Folge der Krimiserie "Der Kommissar" für Aufmerksamkeit sorgte und anschließend Platz 1 der Hitlisten eroberte.