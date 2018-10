Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus 10 Jahren "Pop-Show" (Teil 2)

Knapp zweieinhalb Stunden lang ist noch einmal alles, was in der Pop- und Rockszene von Anfang der 80er bis in die frühen 90er Jahre Rang und Namen hatte, zu erleben und bestaunen. Deutsche Künstler wie Nena, die Toten Hosen und die Prinzen treffen hier auf internationale Bands wie Genesis, Barclay James Harvest, Duran Duran und Bon Jovi. Die musikalische Bandbreite reicht von Synthie-Popgruppen wie Erasure über Rock’n’Roll-Sounds von Shakin‘ Stevens bis hin zu Gianna Nanninis Italo-Pop. Die Teenie-Idole Take That und Den Harrow sind ebenso dabei wie die britischen Popsängerinnen Kate Bush und Lisa Stansfield. Auch Musik made in Germany machte zu dieser Zeit weltweit Furore: Die Ballade "Wind of Change" der Rockband Scorpions wurde international zum Kultsong, das Discopop-Duo Milli Vanilli sorgte Ende der 80er für Aufsehen, und 1993 schaffte es das Eurodance-Projekt Culture Beat mit "Mr. Vain" in elf Ländern auf Platz 1 der Charts. Ein ganz besonderer Höhepunkt in dieser Kultnacht ist sicherlich das Wiedersehen mit Poplegende Whitney Houston, die 1985 in "Peter’s Pop-Show" einen ihrer ersten Fernsehauftritte in Deutschland hatte.