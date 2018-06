Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus 10 Jahren "Pop-Show"

Alles, was in der Pop- und Rockszene von Anfang der 80er bis in die frühen 90er Jahre Rang und Namen hatte, gab sich bei diesen Veranstaltungen die Klinke in die Hand. Weltstars wie Elton John, Tina Turner und Lenny Kravitz trafen auf Deutschrocker wie Rio Reiser und die Toten Hosen. Der musikalische Bogen spannte sich von Synthie-Pop mit Depeche Mode und OMD über Spandau Ballet als Vertreter der New Romantics bis hin zur Hip-Hop-Formation Marky Mark and the Funky Bunch. Zu erleben sind unter anderen noch einmal Auftritte der Rockveteranen Status Quo, der britischen Reggaeband UB40, der US-Funkmusiker Kool and The Gang, des schwedischen Popduos Roxette und der Boyband Take That. Ein ganz besonderer Moment dürfte dabei das Wiedersehen mit der amerikanischen Soullegende Natalie Cole sein, die an Silvester 2015 im Alter von nur 65 Jahren unerwartet früh verstarb.