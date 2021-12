Die ZDF-Kultnacht - Die schönsten Schlager der 80er

So bunt und abwechslungsreich wie die 80er Jahre selbst waren auch die Schlager dieses Jahrzehnts. Die ZDF-Kultnacht zeigt in 180 Minuten die gesamte musikalische Palette. Das Spektrum reicht von fröhlichen Urlaubsschlagern wie "Die rote Sonne von Barbados" und „Sommernacht in Rom“ über Coverversionen internationaler Hits wie "Freu‘ Dich bloß nicht zu früh", "Santa Maria" und "Xanadu" bis hin zu den Hits der Neuen deutsch Welle, die mit Songs wie "99 Luftballons", "Ich will Spaß" und "Bruttosozialprodukt" für frischen Wind in der Musikszene sorgte. Starke Balladen wie "Über sieben Brücken musst Du gehn" und "Ich lieb Dich überhaupt nicht mehr" fehlen ebenso wenig die deutschen Grand Prix-Hits "Theater", "Johnny Blue", "Ein bisschen Frieden", "Rücksicht" oder "Lass die Sonne in dein Herz". Und selbstverständlich erinnert die Kultnacht auch an die unvergleichliche italienische Sängerin Milva, von der sich ihre Fans in diesem Jahr für immer verabschieden mussten.