Du ahnst es nicht!

Falls Sie sich fragen, wo ihr Name herkommt, ist Prof. Dr. Jürgen Udolph der richtige Ansprechpartner. Der Fachberater für Namenforschung interessiert sich für Familiennamen genauso, wie für Ortsnamen und erstellt Gutachten. Besonders die slavischen Namen haben es ihm angetan. In den letzten Jahren hat er über 10.000 Namen erforscht, was ihn zu einem der gefragtesten Experten macht.



Von 1999 bis 2008 arbeitete der gebürtige Berliner als Professor für Onomastik (Namenforschung) an der Universität Leipzig. Zu seinem Publikum zählen aber nicht nur Studenten – bereits über 20 Jahre lang tritt er in unterschiedlichen Fernseh- und Radiosendungen auf und beantwortet die meistgestellte Frage: "Woher kommt mein Familienname?".



Trotz seines fortgeschrittenen Alters nimmt er sich aber jeden Sonntag Zeit: für den Freizeitkick mit einer Altherrentruppe. Wegen nachlassender Kondition hütet er jetzt das Tor - und zwar gern!