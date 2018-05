Hier leben Sabina und Thorben Wulff mit Söhnchen Henry und Hund Kalle in ihrem Haus in Köln-Porz. Nun steht der Sommer vor der Tür, aber der Familiengarten wartet dringend auf Verschönerung. Die Eltern wünschen sich eine gemütliche Sitzecke mit Sichtschutz und eine neue Bepflanzung. Bis zu 12.000 Euro will die Familie in ihr Garten-Projekt investieren.