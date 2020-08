"Duell der Gartenprofis" vom 23. August 2020

In dieser Woche treten unsere Gartenprofis in der malerischen Voreifel zum Duell an. In Swisttal hat sich Familie Hoheisel den Traum vom Eigenheim erfüllt. Ihren kleinen Garten haben sie selbst angelegt, doch so richtig glücklich sind sie damit nicht. Moderatorin Eva Brenner will der Familie helfen, mit Konzepten von Nicole Johag und Frank Riese.