"Duell der Gartenprofis" vom 28. März 2021

Meike und Patrick Ihl wohnen mit ihren beiden Töchtern in Essen in einer wunderschönen Stadtvilla aus den 1930er Jahren. Zum Haus gehört ein 500 qm großer Garten mit altem Baumbestand, der allerdings schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Die Ihls wünschen sich einen modernen Familiengarten: Welcher Gartenprofi wird mit seinem Konzept ihren Geschmack treffen, René Pütz oder Nicole Johag?