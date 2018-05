"Duell der Gartenprofis" vom 3. Juni 2018

Die nächste Aufgabe der Gartenprofis wartet in der Nähe von Koblenz. In der Gemeinde Oberzissen hat Familie Silvestro sich den Traum vom Eigenheim erfüllt. Seit 2012 wohnen Anke und Claudio mit Tochter Chiara in ihrem Haus, das Handwerkerprofi Claudio innerhalb von zweieinhalb Jahren fast komplett in Eigenregie erbaut hat.