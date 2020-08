"Duell der Gartenprofis" vom 30. August 2020

In dieser Woche bittet Moderatorin Eva Brenner die Gartenprofis Nicole Johag und Frank Riese zum Duell nach Euskirchen. Dort lebt die Patchworkfamilie Stemmler-Schnietz. Deren Garten sieht schon jetzt ganz schön aus, allerdings fehlt es der Familie an Gemütlichkeit. Sie wünscht sich eine moderne Sitzlounge mit vielen Pflanzen und optischen Akzenten. Welcher Gartenprofi trifft ihren Geschmack am besten?