In Hilden bei Düsseldorf haben Benny Hiemenz und seine Lebensgefährtin Sina May in einem Reihenhaus aus den 60er Jahren ein Nest für Söhnchen Henri geschaffen. Jetzt fehlt zum jungen Familienglück nur noch ein schöner Garten. Das Budget ist nach der aufwendigen Hausrenovierung begrenzt, einen Pool wünscht sich die Familie dennoch. Eine Herausforderung für Stefan Schatz und Frank Riese.