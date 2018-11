Moderator Johannes B. Kerner ist in diesem Jahr für "Ein Herz für Kinder" in das ärmste Land der Welt gereist. Im westafrikanischen Niger hat er ein Hilfsprojekt besucht. Der Ehrenpreis, der bereits an Persönlichkeiten wie George Clooney, Harry Belafonte oder Karlheinz Böhm ging, wurde in diesem Jahr an Christine Rottland verliehen, die sich für Kinder in Kenia einsetzt.