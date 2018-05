Julia (9) aus Leipzig hat Leukämie. Wochenlang wurde sie auf der Kinderkrebsstation in Leipzig behandelt und hatte neben der Leukämie auch noch mit einer Nierenentzündung und einem Schlaganfall zu kämpfen. Seit Juni ist die Intensivtherapie geschafft, jetzt ist Julia in einer Nachsorgetherapie in Leipzig. In diesem Projekt begleiten Therapeuten die Kinder und ihre Familien schon während der Therapien zurück ins Leben. Dieses Projekt setzt auf Bewegung und Sport und ist auf Spenden angewiesen. "Ein Herz für Kinder" will helfen und das Projekt unterstützen.