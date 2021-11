"Ein Herz für Kinder" 2021

Seit über 40 Jahren besteht der Verein "Ein Herz für Kinder", der seit jeher das Ziel hat, Kindern in aller Welt durch Unterstützung unzähliger Projekte zu helfen. Moderator Johannes B. Kerner wird an diesem besonderen Abend gemeinsam mit seinen Gästen zurückblicken, aber auch kleine und große Projekte im In- und Ausland vorstellen, die dringend Spenden benötigen, um Kindern in Not zu helfen.



Der Schauspieler Wayne Carpendale, die Moderatorin Nazan Eckes, die Influencerinnen Lisa und Lena sowie der Gastgeber und Moderator Johannes B. Kerner sind in diesem Jahr zu verschiedenen Hilfsprojekten im In- und Ausland gereist, um von dort über die Situation und die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu berichten. Zu den musikalischen Gästen gehören bei der diesjährigen Gala unter anderen Roland Kaiser und Hape Kerkeling.



Im vergangenen Jahr wurden rund 26 Millionen Euro gespendet. Das Besondere dabei: Jeder Cent der Spenden kommt direkt den Not leidenden Kindern zugute – ohne Abzüge.