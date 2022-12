Kampf dem Krebs

Philipp Lahm ist einer der besten deutschen Fußballprofis der letzten 20 Jahre. Als Spielführer der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München wurde er Weltmeister und gewann die Champions League. Dass er es so weit geschafft hat, hat er auch seinem Elternhaus zu verdanken: Er wuchs in einer intakten Familie auf, in der er Kind sein konnte und ernst genommen wurde. Das prägte ihn und ließ ihn selbstbewusst werden.



2007 gründete er die "Philipp Lahm-Stiftung". Lahm, der selbst Vater ist, will etwas für Kinder tun, die es nicht so gut haben, wie er es hatte. Er weiß, wie wichtig Bewegung und bewusste Ernährung für die Leistungsfähigkeit sind. Deshalb hat seine Stiftung Ernährung, Bewegung und Persönlichkeitsentwicklung zu den übergeordneten Begriffen "Sport und Bildung" zusammengefasst und setzt in diesem Kontext konkrete Projekte um, die junge Menschen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstützen. Unterstützt werden dabei Kinder aus Deutschland, aber auch aus Afrika.



Auch außerhalb seiner Stiftung ist Philipp Lahm sozial engagiert, so zum Beispiel für "SOS-Kinderdörfer", als Botschafter beim "Welt-AIDS-Tag" sowie im Rahmen der Initiative "Medienbewusst.de", die Kinder Medienkompetenz vermitteln möchte. Zudem unterstützt er die Stiftung "Bündnis für Kinder", das "LILALU-Projekt Mädchen an den Ball" und als Lesebotschafter die "Stiftung Lesen".

Bildquelle: ZDF/Ein Herz für Kinder