Knochenmarkspender gesucht!

Die 12jährige Leonie erkrankte an Leukämie

Quelle: ZDF

Diesen einen Spender zu finden und zu vermitteln ist die lebensrettende Aufgabe der gemeinnützigen Non-Profit-Organisation DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei. So wie im Fall der zwölfjährigen Leonie aus Rüdnitz (Brandenburg). Im Sommer vergangenen Jahres erkrankte das Mädchen akut an Leukämie. Sie fühlte sich plötzlich sehr abgeschlagen, war extrem blass und bekam Fieber. Auch eine Woche später ging es ihr nicht besser, im Gegenteil, die Symptome verschlimmerten sich. Leonie schaffte es nicht mehr alleine vom Kinderzimmer bis ins Bad. Mama Constanze zog die Notbremse und fuhr mit Leonie in die Notaufnahme. Bereits nach dem ersten Blutbild gibt es einen klaren Verdacht: Blutkrebs!