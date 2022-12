Hilfe in der Hungerkrise

Laura Wontorra mit Kindern in Madagaskar

Quelle: ZDF/Ein Herz für Kinder

Sportmoderatorin Laura Wontorra ist als prominente Patin nach Madagaskar gereist und war erschrocken über die Situation vor Ort: "Ich habe mir dieses Erlebnis schon sehr extrem vorgestellt, aber das, was wir in den Tagen auf Madagaskar erlebt haben, hat mich schon sehr berührt und wird mich auch noch eine sehr lange Zeit begleiten. Es ist so weit weg von unserem Alltag, von dem, was wir Normalität nennen. Kinder, die Hunger haben - und noch schlimmer: Durst. Familien, bei denen schon morgens um 10 Uhr die Wasservorräte aufgebraucht sind. Und wenn es die Hilfe durch das Deutsche Rote Kreuz nicht geben würde und die Hilfe durch Spenden in Deutschland, dann würde es hier kein Überleben mehr geben in diesen Dörfern für diese Familien." Für nur 1 Euro am Tag kann in Madagaskar eine ganze Familie satt werden - das sind 30 Euro im Monat. EIN HERZ FÜR KINDER möchte - gemeinsam mit den Hilfsorganisationen wie dem DRK vor Ort - den Bau einer weiteren Gesundheitsstation unterstützen