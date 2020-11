Linderung für Kinder wie Gino

Entertainer und Familienvater Giovanni Zarrella (42) ist vom Schicksal des kleinen Gino sehr berührt. Seine Familie und insbesondere seine Kinder stehen für ihn an erster Stelle: "Meine Familie ist der Mittelpunkt meines Lebens." Und so sind die schlimmsten Momente des Schlager-Stars die, in denen es seinen Kindern nicht gut geht. Daher kann Giovanni das Leid von Ginos Mama Sabrina nur zu gut nachempfinden. Doch auch aus anderen Gründen, denn Giovanni und seine Frau Jana-Ina haben die Angst um das Leben des eigenen Kindes am eigenen Leibe erfahren: "Meine Tochter kam viel zu früh zur Welt." Lange wusste das Paar nicht, ob die Kleine es ohne bleibende Schäden schafft. Heute geht es seiner Tochter gut, und genau das wünscht Giovanni dem kleinen Gino und seiner Mutter: "Wenn man in das Zimmer kommt und den Jungen hier so liegen sieht, da schlägt das Papaherz schon sehr hoch. Und wenn man sieht, dass er Narben hat, die den ganzen Bauch lang sind, das ist brutal!"



Giovanni begleitete Gino bei seiner wichtigen Nachkontrolle nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und verschaffte sich einen Eindruck von der Klinik in Homburg. Von Chefarzt Prof. Dr. Zemlin bekam er vor Ort gezeigt, wie sehr die Klinik auf Spenden angewiesen ist. Es fehlt an Platz, um die kleinen Patienten unter bestmöglichen Bedingungen behandeln zu können. Ein Anbau ist dringend notwendig. An die Zuschauer hat Giovanni nur eine Bitte: "Bitte helfen Sie! Und spenden Sie für Kinder wie Gino! Egal ob 5 oder 10 Euro. Wichtig ist, dass wir diese Einrichtung noch besser und noch größer machen. Um noch mehr Kindern helfen zu können. Danke sehr!“

Bildquelle: ZDF