Menschen auf der Flucht

Johannes B. Kerner im Flüchtlingscamp in Bangladesch Quelle: ZDF

Das Camp Kutupalong im Distrikt Cox's Bazar an der südöstlichen Grenze beider Länder ist heute das größte Flüchtlingslager der Welt. In Größe und an Bevölkerungszahl mit einer deutschen Stadt wie Düsseldorf vergleichbar.