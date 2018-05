Neues Quiz mit Ben

Die Show zum Mitraten

In „entweder – oder?“ gibt Moderator Ben Blümel seinen Kandidaten immer nur zwei Antwortmöglichkeiten und keine Zeit zum Grübeln. Es treten zwei Kandidaten in einem Duell gegeneinander an und kämpfen sich durch verschiedene Wissensgebiete.

Heißt die Mutter von Homer Simpson Mona oder Lisa? Liegt Oslo nördlich oder südlich von Moskau? Wird Neuseeland von einem Mann oder einer Frau regiert? In welcher Hand hält die Freiheitsstatue ihre Fackel: rechts oder links?