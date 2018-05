Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 24.04.2018

Regie: Thomas Stuber

Hauptdarsteller: Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth

Genre: Drama, Romanze

Verleiher: Zorro



Inhalt: Christian (Franz Rogowski) fängt einen Job in der Getränkeabteilung eines Großmarktes an. Er freundet sich mit seinen Kollegen an und verliebt sich in der Süßwarenabteilung in seine Kollegin Marion (Sandra Hüller). Alle Kollegen fiebern mit ihm, allerdings ist Marion verheiratet. "In den Gängen" hatte seine Weltpremiere im diesjährigen Wettbewerb der Berlinale und basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Clemens Meyer.