Filmstarts im Juli 2018

Kinostart: 16.07.2018

Regie: Genndy Tarkovsky

Hauptdarsteller: Rick Kavanian, Anke Engelke, Janina Uhse

Genre: Animation, Komödie

Verleiher: Sony Pictures Germany



Inhalt: Nach dem Erfolg der ersten beiden Teile kommt nun mit "Hotel Transsilvanien – Ein Monster Urlaub" der dritte Teil in die Kinos. Mavis überrascht ihren Vater Graf Dracula mit einer Kreuzfahrt auf dem Luxus-Liner Monster Cruise. An Bord des Schiffes verliebt sich Dracula in die geheimnisvolle Kapitänin Erika. Auch beim dritten Teil nahm wieder Genndy Tarakovsky auf dem Regiestuhl Platz.



Interviews: mit Anke Engelke und Rick Kavanian