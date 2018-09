Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 27.09.2018

Regie: Brad Bird

Synchronstimmen: Markus Maria Profitlich, Emilia Schüle, Mechthild Grossmann

Genre: Animation, Familienabenteuer

Verleiher: Walt Disney Germany



Inhalt: Nach dem letzten Abenteuer der Superheldenfamilie Parr kehrt langsam wieder so etwas wie Normalität in ihren Alltag ein. Die Familie schwankt jedoch zwischen Vernunft und Abenteuerlust und als Mama Helen alias Elastigirl alias Mrs. Incredible den Auftrag bekommt, mit medienwirksamen Heldentaten das angekratzte Image der Superhelden wieder aufzupolieren, sagt sie nicht nein. Das wiederum heißt, dass Ehemann Bob sich um die Familie kümmert und neben einem pubertierenden Teenager und einem aufmüpfigen Sohn mit Baby Jack-Jack, der gerade seine Heldenkräfte entdeckt, alle Hände voll zu tun hat. Als dann auch noch der ultimative Superschurke Screenslaver auftaucht, müssen alle Superhelden an einem Strang ziehen.